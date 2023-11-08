«Мерседес» опережает своих конкурентов в разработке двигателя на сезон-2026

В связи с изменениями технического регламента, запланированными на 2026 год, ожидается, что в дополнение к четырём имеющимся поставщикам двигателей к Формуле-1 могут присоединиться «Ауди» и «Форд», который будет сотрудничать с «Ред Булл».

Как сообщает Formu1a.uno, первые версии обновлённых двигателей будут появляться в 2024 году и на сегодняшний день наблюдается преимущество «Мерседеса» над своими конкурентами.

Отметим, что в связи с изменениями в регламенте время команд для разработки двигателей ограничено. Сейчас оно составляет 700 часов в год для ДВС (двигателя внутреннего сгорания) и 500 часов для системы ERS. С 2007 по 2030 год продолжительность работы сократится до 500 и 400 часов соответственно.