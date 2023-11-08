Макс Ферстаппен выделил одного пилота после Гран-при Бразилии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после выступления на Гран-при Бразилии высказался о гонщике «Макларена» Ландо Норрисе. Ферстаппен победил в Сан-Паулу, а Норрис финишировал вторым, отстав от Макса на 8,277 секунды.

«Может быть, со стороны это выглядит совсем просто, но, как мне кажется, на протяжении большей части каждого отрезка Ландо соответствовал моему времени прохождения круга. В начале каждого отрезка мне определённо приходилось много концентрироваться, и я не мог позволить себе совершать ошибки», — приводит слова Ферстаппена Yahoo News.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

Ранее сообщалось, что Ферстаппен станет первым гонщиком, который заплатит более € 1 млн за суперлицензию.