Сейвуд: Алонсо раздражает тот факт, что «Ред Булл» в нём не заинтересован

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд высказался по поводу пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, которого в последнее время связывают с возможным переходом в «Ред Булл».

«Фернандо — умный парень. Он всё это понимает. Я не думаю, что, когда он подписывал контракт с «Астон Мартин» в июле 2022 года, он подписал обычное двухлетнее соглашение. На переговорах все карты были в его руках. Команда должна была многое доказать, и переход Фернандо был прыжком веры. Неужели он согласился бы на сделку без возможности выйти из неё через год?

Я с радостью соглашусь с тем, что слухи о переходе в «Ред Булл не имеют под собой почвы, но я всё равно не понимаю, почему Алонсо разозлился из-за этого. Если в «Астон Мартин» уверены, что Алонсо не сбежит, то нет причин предполагать, что слухи дестабилизируют команду в Сильверстоуне. Я размышлял об этом во время различных гонок, и поскольку он лучший из возможных вариантов, его может просто раздражать тот факт, что «Ред Булл» в нём не заинтересован», — написал Сейвуд в своём блоге.