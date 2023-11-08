«Мне достоверно сообщили». Сейвуд поделился инсайдом о намерении «Ауди» в отношении Ф-1

Известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд прокомментировал слухи, согласно которым «Ауди», принадлежащая концерну «Фольксваген», отказалась от намерения присоединиться к «Королевским гонкам». Ранее сообщалось, что её проект по приходу в Формулу-1 может перейти к «Порше».

«Мне достоверно сообщили, что слухи о том, что «Ауди» отменяет свою программу по присоединению к Формуле-1, не следует воспринимать всерьёз, поскольку проект продвигается по плану. На данный момент всё немного отстало, и в руководстве могут произойти некоторые изменения, но проект определённо продвигается вперёд», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

Ранее сообщалось, что Маттиа Бинотто может стать руководителем моторного подразделения «Ауди».