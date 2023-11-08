Corriere della Sera: Вассёр конфиденциально заявил, что рядом с ним нет нужных людей

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр конфиденциально заявил, что рядом с ним нет нужных людей. Об этом информирует Corriere della Sera.

По сведениям источника, главная задача Фредерика в настоящий момент — убедить Леклера заключить новый контракт с командой, а в случае, если это сделать не удастся, это можно будет считать поражением.

В настоящий момент «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 362 очка. На втором месте немецкая команда «Мерседес», на счету которой 382 балла. Трофей досрочно выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», в активе которого сейчас 782 очка.

Фильм «Феррари» (2023) — Русскоязычный трейлер:

Ранее было названо условие, которое Шарль Леклер поставил «Феррари» в вопросе продления контракта.