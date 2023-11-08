Тюнинг-ателье подготовило мощнейший в истории Mercedes-Benz S-класса

В тюнинг-ателье Mansory подготовили новую версию Mercedes-AMG 63 S E Performance. Этот автомобиль изначально считался самым мощным в S-классе, а в версии от Mansory он получил дополнительные лошадиные силы.

Mercedes-AMG 63 S E Performance от Mansory Фото: Mansory

Гибридный Mercedes-AMG 63 S E Performance приводится в движение 4-литровым V8 и дополнительным электромотором, которые вместе развивают около 802 лошадиных сил. Mansory удалось добиться от силовой установки ещё 78 «лошадок» и увеличить мощность до 880 л. с. В такой комплектации AMG 63 S E Performance разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды и способен достигать 320 км/ч.

Mercedes-AMG 63 S E Performance от Mansory Фото: Mansory

Кроме того, доработки от Mansory включают в себя карбоновые вставки и сделанный из этого же материала капот с воздухозаборниками, новую решётку радиатора, а также углепластиковый диффузор и два спойлера.

Mercedes-AMG 63 S E Performance от Mansory Фото: Mansory

Отметим, что ранее в Mansory показали Ferrari 812 GTS, которая не только выделяется необычной расцветкой, но также тем, что способна опережать заводскую спортивную версию 812-й.