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Появились фотографии Aston Martin Valkyrie, которую якобы доставили Кристиану Хорнеру

Появились фотографии Aston Martin Valkyrie, которую якобы доставили Кристиану Хорнеру
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На форуме Reddit появились фотографии гиперкара Aston Martin Valkyrie, который грузчики выгружали из фургона. Автор снимка, пользователь с никнеймом OhmResistance, заявил, что автомобиль доставлен руководителю команды «Ред Булл» в Формуле-1 Кристиану Хорнеру. Об этом, по словам OhmResistance, ему сказали грузчики.

Aston Martin Valkyrie, который якобы принадлежит Хорнеру

Aston Martin Valkyrie, который якобы принадлежит Хорнеру

Фото: reddit.com/OhmResistance

Aston Martin Valkyrie разрабатывался при непосредственном участии команды «Ред Булл», а главой проекта был её технический директор Эдриан Ньюи. В то время — в 2017 году — Aston Martin был одним из спонсоров «Ред Булл» и ещё не имел в чемпионате собственной команды.

Производство Aston Martin Valkyrie началось в ноябре 2021 года. Автомобиль получил 6,5-литровый атмосферный двигатель Aston Martin-Cosworth RA, который работает вкупе с интегрированным электромотором. Их суммарная мощность оценивается в 1160 лошадиных сил. В общей сложности выпущено 150 таких машин, стоимость каждой из них — $ 3,5 млн.

Отметим, что ранее в Aston Martin объявили, что намерены построить на базе Valkyrie гиперкар для участия в дебюте в гонках на выносливость в 2025 году.

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