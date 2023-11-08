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Хорнер — о помощи Ферстаппена Пересу: Чеко не стоит этого ждать

Хорнер — о помощи Ферстаппена Пересу: Чеко не стоит этого ждать
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил уверенность, что Макс Ферстаппен не станет помогать Серхио Пересу добиться победы в гонке, так как сам всегда сосредоточен на том, чтобы быть первым.

«Я бы сказал, что шансы на это где-то между нулём и единицей. Но я не думаю, что Чеко нуждается в такой помощи. Макс сосредоточен на своих выступлениях. Он выкладывается на сто процентов и просто хочет продолжать побеждать. Чеко не стоит ждать такой помощи от Макса», — приводит слова Хорнера GPFans со ссылкой на Sky Sports.

Ранее Ферстаппен ответил на вопрос, согласится ли он помочь Пересу сохранить второе место в общем зачёте пилотов.

Макс Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

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