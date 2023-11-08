Шарль Леклер объяснился после своей фразы по радио о невезении на ГП Бразилии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер дал комментарий по поводу своей эмоциональной реакции на сход с Гран-при Бразилии до начала гонки. Леклер не справился с управлением и вылетел в отбойник на прогревочном круге.

«Почему я такой невезучий? Боже мой», — сказал Шарль тогда по радио.

«Так сложились обстоятельства, к тому же я был очень расстроен. Я был раздражён. Ведь особенно во второй половине года я наконец обрёл уверенность в машине. В общем, я был очень расстроен. Теперь мне нужно двигаться дальше и сосредоточиться на последних двух гонках, это лучшее, что я могу сделать», — приводит слова Леклера F1i.

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Ранее Леклер назвал свою единственную мотивацию на оставшуюся часть сезона.