Журналист: у Хэмилтона больше шансов на 8-й титул с цирком Блэкпула, чем с «Мерседесом»

Британский журналист Daily Mail Джонатан Макэвой выразил мнение, что у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона нет шансов на восьмой титул чемпиона мира в составе немецкой команды.

«У Льюиса Хэмилтона больше шансов выиграть восьмой титул с Блэкпульским цирком, чем с «Мерседесом».

Это не только моё мнение, но и отражение настроения его самого после гонки в Бразилии – столь же невзрачной, как и любой другой день за двухлетнюю серию неудач потускневших «Серебряных стрел».

Хэмилтон высказал то, что может понять любой идиот, а именно: нет никакой надежды, что команда прекратит страдания в этом сезоне, следующем и, наверное, ещё в одном. Что это значит для его мечты о титуле, очевидно. Ему 38 лет, впереди два сезона по новому контракту.

У «Мерседеса» нет шансов в обозримом будущем, и стоит задаться вопросом, является ли руководитель команды Тото Вольф человеком, способным переломить ход событий. Он живёт в Монако, а база находится в Бракли, Нортгемптоншир – символично. История Формулы-1 показывает, что босс должен первым приходить на работу и последним уходить – изо дня в день», – написал Макэвой в своей колонке.