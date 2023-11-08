Макс Ферстаппен появится на обложке журнала Time

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Трёхкратный чемпион мира и пилот команды «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен появится на обложке ноябрьского выпуска легендарного издания Time.

Фото: Time

Напомним, в нынешнем сезоне Ферстаппен повторил достижение годичной давности, досрочно выиграв чемпионат. 26-летний голландец также установил несколько рекордов, став первым гонщиком в истории «Королевских гонок», выигравшим 17 этапов за сезон, а также выигравшим десять Гран-при подряд.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 524 очка.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 258.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 226.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 198.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 195.

6. Карлос Сайнс («Феррари») — 192.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 170.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 156.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 87.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 63.