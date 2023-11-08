Слушания по протесту «Хааса» на итоги Гран-при США перенесены

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что слушания по протесту команды «Хаас» на итоги Гран-при США Формулы-1 перенесены на 9 ноября.

Напомним, в своём запросе американская команда заявила, что стюарды Гран-при США рассмотрели далеко не все случаи нарушения пилотами границ трассы и, соответственно, не наложили на них все необходимые штрафы.

Если стюарды признают правомочность запроса «Хааса» и выпишут новые наказания, это может позволить пилоту «Хааса» Нико Хюлькенбергу подняться выше 11-го места и войти в очковую зону.

Ранее стало известно, что судьи не смогли учесть многочисленные нарушения границ трассы в шестом повороте — в частности, Серхио Перес за гонку срезал этот поворот 28 раз.