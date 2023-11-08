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Норрис: я бы хотел однажды стать партнёром по команде Ферстаппена

Норрис: я бы хотел однажды стать партнёром по команде Ферстаппена
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о своём будущем и о том, кто был бы для него идеальным партнёром по команде.

«Смогу ли я побороться за титул с Ферстаппеном в 2024 году? Возможно. Я только что сказал Максу, что с тех пор, как мы установили обновление в Австрии, я стал вторым по результативности гонщиком на стартовой решётке.

Макс был бы идеальным партнёром по команде, учитывая нашу дружбу? Я бы хотел однажды стать партнёром по команде Макса. Но идеальный партнёр по команде? Льюис Хэмилтон тоже был бы невероятен, Фернандо Алонсо был бы потрясающим, Карлос Сайнс.

Знаешь, слухи ходят всегда. Приму ли я предложение «Ред Булл»? Без комментариев. Я пропущу этот вопрос», – приводит слова Норриса motorsport.nextgen-auto.com со ссылкой на DAZN.

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