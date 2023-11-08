Кристиан Хорнер: когда Даниэль Риккардо сказал, что переходит в «Рено», я думал, он шутит

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о переходе пилота Даниэля Риккардо в «Рено» в конце 2018 года, отметив, что австралийцу был предложен новый двухлетний контракт с австрийской командой.

«Риккардо вдруг почувствовал, что не хочет играть роль второго пилота. И я могу сказать, что в тот момент он уже начал задумываться об уходе. В то время ему много чего говорили на ухо с разных сторон.

Я помню, как перед Гран-при Австрии общался с нашим владельцем и сказал ему: «Смотрите, сейчас Риккардо говорит о слишком большой разнице между новой зарплатой Ферстаппена и нынешней зарплатой австралийца. И вы бы могли уравнять их в зарплате, чтобы внести баланс. Просто дать Риккардо понять, что он тот, кто нам нужен».

Агента Риккардо предложение устроило, всё в порядке, контракт был на два года. Затем мы отправились на гонку в Германии. И на болиде Даниэля взорвался двигатель – в то время у нас были трудности с силовыми установками. И двигатель неоднократно подводил Риккардо. Затем мы отправились на этап в Венгрии. Мы подготовили все бумаги. И тут его менеджер заявил мне: «Даниэль очень сильно переживает из-за ситуации с двигателями, и вы меняете поставщика на «Хонду». Он хочет однолетний контракт».

Я вернулся с этим к руководству. И он сказал мне: «Послушай, дело в отношении. Речь не идёт о контрактах. Если он хочет контракт на год – дай ему контракт на год». И на тот момент у него было всё, что ему было нужно.

Я думал, что он поспешит поскорее подписать этот контракт. Но сначала он не подписал его утром – перед тем, как сесть за руль болида. Потом не подписал его в обед. А потом после гонки выбрался из кокпита болида и сразу поехал в аэропорт.

Я предчувствовал, что что-то не так. Он позвонил мне. Я сам находился в машине. И был совершенно сбит с толку. Он начал говорить, что только что прилетел, что во время полёта обдумывал ситуацию. И что он не подпишет контракт с нами. А подпишет с другой командой. В этот момент я подумал: «Что? Ну ладно, ты договорился с «Мерседесом»? Или тебе сделали предложение в «Феррари»? А он ответил: «Нет, я собираюсь подписать контракт с «Рено».

Он собирался выступать за команду с двигателем, который так подводил его последние два года. Сначала я подумал, что просто шутит, что это розыгрыш – ну, вы знаете, что у Даниэля особенное чувство юмора. И я подумал: «Да нет, такого просто не может быть». Но это оказалось не так», — рассказал Хорнер в подкасте eff win with DRS.