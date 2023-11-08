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Норрис — об успехах Пиастри: я бы не считал победу в спринтерской гонке настоящей победой

Норрис — об успехах Пиастри: я бы не считал победу в спринтерской гонке настоящей победой
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис отреагировал на то, что ещё не выиграл ни одной гонки в Формуле-1, в отличие от партнёра по команде Оскара Пиастри, который побеждал в спринте.

«Я бы никогда не считал поул в спринтерской гонке настоящим поулом, а победу в спринтерской гонке — настоящей победой. В случае моей первой победы я бы хотел разделить подиум с Карлосом. Это будет первый раз, когда я увижу его сверху.

Это было сложно, но мы не ожидали, что сможем бороться с«Ред Булл», «Мерседесом» и «Феррари». Это стало положительным сюрпризом для всех нас.

Оскар отлично справляется со своей работой в этом сезоне, так что для «Макларена» это гарантия того, что мы будем оказывать давление друг на друга, а это есть не у каждой команды», — приводит слова Норриса motorsport.nextgen-auto.com со ссылкой на DAZN.

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