Норрис — об успехах Пиастри: я бы не считал победу в спринтерской гонке настоящей победой

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис отреагировал на то, что ещё не выиграл ни одной гонки в Формуле-1, в отличие от партнёра по команде Оскара Пиастри, который побеждал в спринте.

«Я бы никогда не считал поул в спринтерской гонке настоящим поулом, а победу в спринтерской гонке — настоящей победой. В случае моей первой победы я бы хотел разделить подиум с Карлосом. Это будет первый раз, когда я увижу его сверху.

Это было сложно, но мы не ожидали, что сможем бороться с«Ред Булл», «Мерседесом» и «Феррари». Это стало положительным сюрпризом для всех нас.

Оскар отлично справляется со своей работой в этом сезоне, так что для «Макларена» это гарантия того, что мы будем оказывать давление друг на друга, а это есть не у каждой команды», — приводит слова Норриса motorsport.nextgen-auto.com со ссылкой на DAZN.