Хорнер: мы убьём команду, если в ней будут две «альфы» — Ферстаппен и Хэмилтон

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о Льюисе Хэмилтоне и заявил о невозможности того, чтобы в его команде вместе с Максом Ферстаппеном выступал второй доминирующий пилот.

«Послушайте, моя работа — убедиться, что мы побеждаем. В 2021 году было самое большое противостояние в истории этого спорта. Это была тяжеловесная борьба с самой первой гонки до финала в Абу-Даби, где оба пилота закончили чемпионат с одинаковым количеством очков. Невероятно. И тот год состарил меня физически!

Последние пару лет были приятными, потому что они были немного менее напряжёнными. Посадить в машину двух «альфа» в лице Ферстаппена и Хэмилтона не сработает, потому что тогда вы убьёте собственную команду. В команде должна быть такая динамика, чтобы гонщики действовали ради команды, а не только ради себя. В противном случае это может привести только к разногласиям», — сказал Хорнер в подкасте Eff Won with DRS.