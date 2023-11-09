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Гоночный инженер «Ред Булл» заявил, что Ферстаппену иногда скучно участвовать в гонках

Гоночный инженер «Ред Булл» заявил, что Ферстаппену иногда скучно участвовать в гонках
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Гоночный инженер «Ред Булл» Джанпьеро Ламбиасе высказал предположение, что его коллеге, гонщику Максу Ферстаппену может становиться скучно во время гонок, которые он проводит в доминирующем стиле.

«Иногда у меня складывается впечатление, что ему просто скучно. Даже если мы находимся в 30 секундах впереди соперников на трассе, я всё равно буду на радарах и пытаться максимизировать результат. Я отношусь ко всем серьёзно, тогда как я думаю, в этот момент он, возможно, думает: «Давай, Джанпьеро, просто расслабься немного», — сказал Ламбиасе в видео для официального сайта «Ред Булл».

В сезоне-2023 Ферстаппену удалось побить рекорд по количеству побед в сезоне. Отметим, что голландец гарантировал себе третий подряд титул на Гран-при Катара за шесть гонок до конца чемпионата.

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