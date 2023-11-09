Гасли объяснил, как Хэмилтон вдохновляет других пилотов Формулы-1

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о фигуре Льюиса Хэмилтона и о том, какое влияние он оказывает на других гонщиков Формулы-1.

«Мы все пытаемся продвигать позитивные посылы и делиться ими. Это непросто, потому что, когда вы подвергаетесь такому вниманию, как мы, иногда есть опасность, что правильные намерения могут быть восприняты в другом ключе.

Все очень осторожны в том, чтобы сделать что-то великое, потому что беспокоятся, как это будет воспринято публикой. Поэтому, я считаю, что нужна воля, и Льюис Хэмилтон очень вдохновляет в этом смысле, потому что он привлекает внимание к самым разным темам.

Думаю, для молодого поколения хорошо, что мы понимаем эту силу. Очевидно, у него самое большое сообщество, самая большая известность, но мы получаем представление о том, что всё возможно», — сказал Гасли в подкасте Beyond The Grid для официального сайта Формулы-1.