На трассе, где пройдёт Гран-при Лас-Вегаса, оригинально разукрасили бордюры

С 17 по 19 ноября в Лас-Вегасе пройдёт очередной этап чемпионата мира Формулы-1. «Королевские автогонки» впервые вернутся в столицу штата Невада с 1982 года.

Подготовка трассы чуть менее чем за две недели до этапа идёт полным ходом, и в местах, где запланированы повороты, организаторы стали устанавливать бордюры и разрисовывать их в антураже города, известного на весь мир своими игорными заведениями. Так, в одном из поворотов на стандартные красно-белые поребрики были нанесены силуэты карточных мастей.

Фото: Официальный X (ранее Twitter) Райана Чемпиона

Отметим, что, несмотря на высокий ажиотаж, местные жители высказывали недовольство перекрытыми дорогами, влиянием на окружающую среду и высокими, даже для местных жителей, ценами на билеты. Гран-при Лас-Вегаса станет третьей гонкой в календаре сезона-2023, которая пройдёт в США.