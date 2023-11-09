На аукционе продадут редчайший Nissan GT-R стоимостью около миллиона евро

Среди лотов аукциона RM Sotheby’s в Мюнхене 25 ноября будет представлена одна из редчайших модификаций легендарного Nissan GT-R — GT-R50 от ItalDesign. Сообщается, что это самый редкий и дорогой вариант GT-R за всю историю существования автомобиля.

Nissan GT-R50 Фото: rmsothebys.com

От оригинала GT-R50 от ItalDesign отличается раскрученным до 710 лошадиных сил 3,8-литровым V6, усиленной тормозной системой и подвеской. Проект готовился к 50-летию Nissan GT-R и ItalDesign, а потому изначально планировалось выпустить 50 таких автомобилей, но в итоге было выпущено только 18 экземпляров. На RM Sotheby’s будет продан 11-й. Ожидаемая цена лета — от € 950 тыс. до € 1,1 млн, но итоговая стоимость, учитывая, насколько автомобиль редкий, может оказаться значительно выше.

Nissan GT-R50 Фото: rmsothebys.com

Отметим, что это также не самый дорогой лот мюнхенского аукциона. На мероприятии также будут проданы два ретроавтомобиля — Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider 1973 года и Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1957-го, за которые планируется выручить от полутора до трёх миллионов евро.

Однако главный лот — Ferrari Enzo 2004 года, который оценивается в диапазоне от трёх до трёх с половиной миллионов евро. Организаторы также планируют продать две машины Себастьена Лёба, на которых он выступал в классическом ралли и ралли-рейдах.