На соревнованиях в США установили новый рекорд Audi в заезде на четверть мили

Во время квалификационных заездов на соревнованиях Haltech World Cup Finals Import vs Domestic на «Мэриленд Интернэшнл Рейсвей» австрийский пилот Хуберт Штренгбергер на полноприводной Audi TT с двигателем VR6 мощностью свыше 1,5 тыс. лошадиных сил проехал четверть мили за 6,883 секунды и достиг скорости 324,99 км/ч.

Права на видео принадлежат Tristar Car. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Tristar Car.

Этот результат стал абсолютным рекордом для автомобилей марки Audi на дистанции в четверть мили. Как позже рассказал Штренгбергер, в команде HST подготовили к соревнованиям новую турбину, а затем не сразу смогли разобраться с настройками сцепления.

Напомним, ранее на World Cup Finals обновили рекорд Lamborghini Huracan на четверти мили.