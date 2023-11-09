Росс Браун назвал особенность Гран-при Лас-Вегаса, которую не учли изначально

Бывший спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, что на Гран-при Лас-Вегаса ожидаются экстремально низкие температуры, непривычные для «Королевских гонок», а также объяснил, как они повлияют на поведение покрышек по ходу заездов.

«Единственная вещь, которую мы изначально не учли, но с которой справилась компания-производитель шин, — это то, что по ночам становится очень, очень холодно. Известно, что в субботу вечером, когда пройдёт гонка, температура опустится до трёх-четырёх градусов. На самом деле может быть довольно холодно, и, конечно, заставить болид работать при таких температурах может быть непросто.

Производители шин проделали огромную работу, чтобы убедиться, что покрышки выдержат эту задачу. Мы определённо столкнёмся с некоторыми новыми проблемами, которых у нас никогда раньше не было, но я думаю, что это будет впечатляюще», — сказал Браун в интервью talkSPORT.