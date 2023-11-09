Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу желания выиграть семь титулов в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос про возможность завоевания семи титулов в Формуле-1. Сейчас на счету голландского гонщика три чемпионства.

«Хотел бы я выиграть семь титулов в Формуле-1? Да, почему бы и нет? Но даже если я не выиграю семь, то буду понимать, что в жизни есть нечто большее, чем Формула-1. Я очень доволен тем, чего достиг», — приводит слова Ферстаппена Time.

Напомним, Ферстаппен в нынешнем сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионский титул.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: