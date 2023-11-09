Стало известно, что «Ред Булл» поменяет в болиде 2024 года

Обладатель Кубка конструкторов в сезоне-2023 года «Ред Булл» внесёт несколько аэродинамических обновлений в болид к сезону-2024. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, болид станет менее восприимчивым к порывам ветра. Аэродинамику сильно модифицируют: вертикальная нагрузка станет генерироваться иначе, изменится распределение потоков воздуха. По-другому будет работать и днище благодаря новой архитектуре.

Также в материале сообщается, что в целом концепция болида останется прежней и визуально практически не будет отличаться от машины 2023 года.

Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне 2023 года, а команда также досрочно завоевала Кубок конструкторов, опережая идущий вторым «Мерседес» на 400 очков.