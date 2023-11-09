Алонсо заказал Aston Martin Valkyrie за € 3,4 млн в цветах своей машины в Формуле-1

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, что оформил заказ на гиперкар Aston Martin Valkyrie стоимостью £ 3 млн (€ 3,4 млн). Испанец, который с этого года представляет «Астон Мартин» в чемпионате мира, также отметил, что заплатил за автомобиль полную сумму.

«Я был уверен, что будут скидки для сотрудников. Прошёлся по спецификациям, выбрал зелёный цвет с лаймовыми вставками, чтобы выглядела как моя машина в Формуле-1, а потом увидел, что никаких скидок нет. Но было уже поздно. Эта машина меня покорила», — рассказал Алонсо в интервью изданию GQ.

Aston Martin Valkyrie была разработана при участии команды «Ред Булл» и её технического директора Эдриана Ньюи в годы сотрудничества британской марки с австрийцами в Формуле-1. Гиперкар обладает тщательно проработанной аэродинамикой и гибридной силовой установкой, генерирующей свыше тысячи лошадиных сил.

Отметим, что Aston Martin Valkyrie станет первой машиной Ньюи, которую будет пилотировать Алонсо. В Формуле-1, прежде чем перейти в «Астон Мартин», он выступал за «Рено» (позже — «Альпин»), «Макларен» и «Феррари», но никогда не работал в одной команде с прославленным британским инженером.

Ранее появились слухи, что руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру Valkyrie уже доставлена.