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Фернандо Алонсо считает, что «Астон Мартин» может себя проявить в Лас-Вегасе

Фернандо Алонсо считает, что «Астон Мартин» может себя проявить в Лас-Вегасе
Фернандо Алонсо
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что команда может неплохо себя показать на Гран-при Лас-Вегаса после отличного выступления в Бразилии.

«Нам пришлось немного поэкспериментировать с некоторыми деталями машины, чтобы по-настоящему понять направление, в котором мы движемся. При этом мы должны работать и над болидом следующего года, так что эти гонки были болезненными, особенно в Мексике.

Но было приятно видеть, что все в команде очень сосредоточенны, решимость в команде была такой, что со стороны было приятно наблюдать, углубляться в анализ и становиться сильнее в Интерлагосе.

Я думаю, внутри команды поняли пару вещей и направление, в котором нужно двигаться. У нас были некоторые надежды на эту гонку, и они оправдались.

Мне не терпится отправиться в Вегас с совсем другой энергетикой, когда мы имеем машину с такими показателями», – приводит слова Алонсо Motorsport.

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