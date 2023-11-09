Формула-1 может расширить очковую зону в спринтерских гонках

В сезоне-2024 Формула-1 планирует расширить очковую зону в спринтерских гонках и увеличить время пятничной практики. Об этом сообщает нидерландское издание Formule1.

По данным источника, в 2024 году спринт-уикенды будут начинаться с длинной 90-минутной практики и спринт-квалификации в пятницу. Утром в субботу будет проходить спринт-гонка, а днём — квалификация к основной гонке. Воскресенье останется без изменений.

Также в материале отмечается, что за спринт теперь будут получать очки десять пилотов, чтобы увеличить важность данного заезда. Раньше лишь восемь гонщиков получали очки в спринте.

Напомним, ране руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о том, что руководство Формулы-1 всерьёз раздумывает над тем, чтобы поменять формат уикендов со спринтом.