Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» у себя в социальных сетях продемонстрировала спецливрею и заднее антикрыло, которые приготовила для предстоящего участия в Гран-при Лас-Вегаса. Он состоится с 17 по 19 июня и будет предпоследним этапом нынешнего сезона «Королевских гонок».

«Феррари» приготовила спецливрею на Гран-при Лас-Вегаса и показала заднее антикрыло:

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

В настоящий момент «Феррари» замыкает топ-3 в Кубке конструкторов, имея в активе 362 очка. Уверенно лидирует гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 782 балла. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (382 очка). «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов.

Ранее бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт поделился мнением о текущей форме «красных».