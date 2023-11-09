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Хорнер рассказал, как Риккардо извинялся перед ним за уход из «Ред Булл»

Хорнер рассказал, как Риккардо извинялся перед ним за уход из «Ред Булл»
Даниэль Риккардо
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал уход австралийца Даниэля Риккардо из команды в стан «Рено».

«Я думаю, он осознал, что совершил ошибку. У него не было хороших советов, когда он покидал «Ред Булл».
Проведя несколько лет вне семьи, он внезапно понял: «Ого, у меня на самом деле было всё хорошо». Это было во время пандемии, я помню, как он позвонил мне и сказал: «Кристиан, мне неприятно говорить тебе это, но ты был абсолютно прав, и я приношу извинения», – приводит слова Хорнера Crash.net.

Напомним, Риккардо ушёл из «Ред Булл» в «Рено» в 2019 году. Австралиец провёл два сезона в французской команде, после чего перешёл в британский «Макларен», за который также провёл два полноценных сезона.

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