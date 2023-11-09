Экс-напарник Ферстаппена Албон оценил выступление Серхио Переса в «Ред Булл»

Гонщик «Уильямса» Александер Албон вспомнил о времени, когда он был товарищем Макса Ферстаппена по команде. Дебют Албона в Формуле-1 состоялся в 2019 году. Тогда он выступал за команду «Торо Россо». В середине сезона он перешёл в «Ред Булл».

«Конечно, это тяжело. Сложно выступать против одного из лучших пилотов на стартовой решётке. Но каждый из нас, пилотов, переживает трудные времена. Это делает нас сильнее. Я думаю, что Перес справляется довольно хорошо, по крайней мере из того, что я вижу», — приводит слова Албона пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

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