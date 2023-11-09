Макс Ферстаппен рассказал, о чём спорил с отцом на заре своей карьеры в автоспорте

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вспомнил о первых шагах в автоспорте, заниматься которым он стал благодаря отцу, Йосу Ферстаппену, который также выступал в Формуле-1.

«С юных лет я видел, как другие дети бегают, играют, и тогда на самом деле не думал о будущем. Однако у моего отца был план. И мне пришлось придерживаться этого плана. Иногда папа думал, что я немного ленивый. У меня определённо были споры с отцом по этому поводу», — приводит слова Ферстаппена Time.

Напомним, в нынешнем сезоне Формулы-1 Ферстаппен досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионство.

Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч: