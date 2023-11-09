Джордж Расселл назвал причину провального для «Мерседеса» Гран-при Бразилии

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, из-за чего «Мерседес» смотрелся блекло на Гран-при Бразилии, который проходил в городе Сан-Паулу.

«Уикенд был ошеломляющим. На Гран-при Бразилии возлагались относительно высокие надежды, а темп был абсолютно нулевым.

Машина та же, что и в последних пяти гонках, так что у нас явно было что-то не так с шинами, а в гоночный уикенд, где есть спринт, мы не можем исправить эти проблемы», – приводит слова Расселла PlanetF1.

Напомним, семикратный чемпион Формулы-1 Хэмилтон занял восьмое место в гонке на Гран-при Бразилии, а его напарник по команде Расселл выбыл по итогам заезда.

Отметим, что за два этапа до конца сезона-2023 «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, опережая «Феррари» на 20 очков.