Фернандо Алонсо назвал отличительную черту Льюиса Хэмилтона

Двукратный испанский чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о семикратном чемпионе «Королевских гонок» Льюисе Хэмилтоне («Мерседес»). По словам Алонсо, Хэмилтону в любой ситуации удаётся оставаться сосредоточенным и конкурентоспособным.

«У нас разные характеры и мотивации. Льюису всегда удавалось оставаться сосредоточенным и конкурентоспособным – даже в те периоды, когда у него не было конкурентоспособного пакета. Таких периодов было немного, но он всегда выступал на высоком уровне. Сейчас у него не самая лучшая машина, «Ред Булл» доминирует, но он по-прежнему борется. Он преследует Переса в борьбе за второе место в общем зачёте и не намерен сдаваться. То, что Льюис сохраняет мотивацию после всех своих титулов, мотивирует и всех нас», — приводит слова Алонсо GQ.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: