В Maserati показали лимитированную версию MC20, созданную с участием экс-пилота SMP Racing

Компания Maserati представила новый проект — MC20 Notte, более агрессивную и проработанную версию спорткара Maserati MC20. В создании этого автомобиля принимал участие итальянский чемпион мира по гонкам GT1 Андреа Бертолини, который в 2014–2015 годах представлял SMP Racing в WEC.

Права на видео принадлежат Maserati. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале Maserati.

MC20 Notte занималось подразделение Maserati Fuoriserie, а его главное отличие, кроме чёрно-матовой окраски кузова, это более детальная проработка аэродинамических элементов. Бертолини участвовал в проекте в качестве тест-пилота. В общей сложности будет выпущено 50 таких автомобилей.

Maserati MC20 Notte Фото: Maserati

Отметим, что в 2010 году Бертолини выиграл чемпионат мира FIA GT1, выступая вместе с Михаэлем Бартельсом на Maserati MC12. Кроме того, Андреа провёл несколько сезонов в чемпионате мира по гонкам на выносливость (FIA WEC) и в 2015 году вместе с Виктором Шайтаром и Алексеем Басовым завоевал первое место в зачёте LMGTE Am.