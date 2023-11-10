Йос Ферстаппен рассказал, до какого возраста его сын будет участвовать в гонках

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, поделился своим мнением о возрасте, в котором его сын закончит гоночную карьеру.

«Мы не ожидали, что он будет столь хорош, учитывая, сколько гонок он выиграл. Разумеется, мы не ожидаем завершения карьеры сейчас, в возрасте 26 лет. Он никогда не устаёт от гонок. Считаю, что он будет продолжать до 40-45 лет, но всё зависит от небольших вещей», — приводит слова Ферстаппена-старшего GPFans.

Отметим, что Макс Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в возрасте 17 лет и стал самым молодым пилотом, принявшим участие в гонке Формулы-1. Голландец присоединился к «Ред Булл» в середине сезона-2016 и смог одержать победу в дебютной гонке в составе «быков».