Сергей Сироткин примет участие в гоночном фестивале в Москве

В Москве 18 и 19 ноября состоится гоночный фестиваль, который пройдёт в МЕГА Белая Дача. Он объединит лучших симрейсеров России и всех любителей автоспорта. Главным событием уикенда станет третий этап чемпионата РАФ по цифровому автоспорту, где российские гонщики встретятся в офлайн-формате на профессиональных симуляторах SMP Racing Esports.

Программа фестиваля включает:



● Баталии лучших симрейсеров в гонке виртуального чемпионата РАФ.

● Увлекательные мастер-классы от звёзд автоспорта;

● Развлекательную зону, где гости смогут сразиться в управлении радиоуправляемыми машинками, погонять в Gran Turismo, соревноваться на симуляторах Nascar, пройти квест и выиграть призы;

● Прямая трансляция Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе на огромном медиаэкране;

● Хедлайнеры события: гонщик Формулы-1 Сергей Сироткин, симрейс-блогер Kus-Kus Racing и известный тик-токер Янгер.



Мероприятие будет насыщено розыгрышами, где каждый гость имеет шанс выиграть более 100 подарков, среди них руль MOZA R5, гарнитура Logitech G733 и клавиатура Redragon Shiva.



Прямая трансляция финала третьего этапа виртуального чемпионата РАФ будет доступна в сообществе SMP Racing esports в ВК.



«Чемпионат» выступит генеральным информационным партнёром фестиваля.



Подробная информация о соревнованиях — на сайте smpesports.ru

Фото: SMP Racing esports