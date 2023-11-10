Риккардо: я гонщик, а не артист

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо, знакомый публике Формулы-1 своей улыбкой и позитивным отношением к работе вне трассы, высказался о своей настоящей роли в «Королевских гонках».

«Наши профили в соцсетях выросли за последние несколько лет, особенно после Drive to Survive. Мы все это почувствовали. Думаю, что я благодаря своей индивидуальности и тому, что просто получаю удовольствие от гонок, прибавил в этом плане.

Время от времени это вызывает эффект неимоверного смеха, но говоря в целом, в первую очередь я определённо чувствую себя гонщиком, а не артистом или кем-то в этом роде», — сказал Риккардо Speedcafe.

Напомним, Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу сезона-2023 и смог провести впечатляющий уикенд на Гран-при Мексики, где занял седьмое место.