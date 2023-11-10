Китайская компания, нанявшая Райкконена, представила свой первый седан

Китайский бренд Zeekr, известный тем, что в конце октября его консультантом по производительности стал чемпион Формулы-1 Кими Райкконен, показала изображения своего нового автомобиля. Речь о первом седане в истории марки — Zeekr 007.

Права на видео принадлежат Geely Group. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале Geely Group.

Zeekr 007 приводится в движение 204-сильным электрическим двигателем, который обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6,5 секунды. В то же время максимальная скорость машины, энергоёмкость батареи и запас хода пока не сообщаются.

Отметим, что 007 — это лишь четвёртая модель в истории Zeekr. В 2021 году марка дебютировала с хэтчбеком Zeekr 001, а в 2023-м к нему добавились минивэн Zeekr 009 и кроссовер Zeekr X.

Больше подробностей Zeekr общает рассказать на презентации модели на автосалоне в Гуанчжоу 17 ноября.