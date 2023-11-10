Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Китайская компания, нанявшая Райкконена, представила свой первый седан

Китайская компания, нанявшая Райкконена, представила свой первый седан
Zeekr 007
Аудио-версия:
Комментарии

Китайский бренд Zeekr, известный тем, что в конце октября его консультантом по производительности стал чемпион Формулы-1 Кими Райкконен, показала изображения своего нового автомобиля. Речь о первом седане в истории марки — Zeekr 007.

Права на видео принадлежат Geely Group. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале Geely Group.

Zeekr 007 приводится в движение 204-сильным электрическим двигателем, который обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6,5 секунды. В то же время максимальная скорость машины, энергоёмкость батареи и запас хода пока не сообщаются.

Отметим, что 007 — это лишь четвёртая модель в истории Zeekr. В 2021 году марка дебютировала с хэтчбеком Zeekr 001, а в 2023-м к нему добавились минивэн Zeekr 009 и кроссовер Zeekr X.

Больше подробностей Zeekr общает рассказать на презентации модели на автосалоне в Гуанчжоу 17 ноября.

Материалы по теме
Видео
Электрогиперкар Rimac Nevera установил мировой рекорд скорости задним ходом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android