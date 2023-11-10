Президент General Motors заявил, что концерн будет сотрудничать в Ф-1 только с «Андретти»

Президент автоконцерна General Motors Марк Ройс высказался о сотрудничестве его компании с командой «Андретти», которая планирует участвовать в Формуле-1. Ройс заявил, что они не намерены устанавливать сотрудничество с любой другой командой из серии.

«Компания не собирается объединяться с другим конкурентом, если «Андретти» не примут. GM намерены сотрудничать с «Андретти» в Формуле-1.

Сотрудничество «Андретти» и «Кадиллака» объединяет две уникальные комании, созданные для гонок. Обе с долгой историей успеха во всём мировом автоспорте», — сказал Ройс Associated Press.

Отметим, что заявка «Андретти» на участие в «Королевских гонках» была принята Международной автомобильной федерацией (ФИА). Финальное слово должна сказать организация Формулы-1, однако сообщалось, что у неё нет реальных рычагов препятствовать участию «Андретти».