Норрис рассказал о шансах «Макларена» стать главным конкурентом «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис оценил шансы британской команды стать главным конкурентом «Ред Булл» в борьбе за титул в 2024 году.

«Возможно, шансы есть. С тех пор как мы обновили болид перед Гран-при Австрии, я занимаю второе место по количеству набранных очков в чемпионате. А «Макларен» как команда, возможно, занимает второе место по количеству набранных очков в Кубке конструкторов.

Конечно, мы сделали несколько значительных шагов вперёд. И особенно учитывая то, что речь идёт о борьбе с «Ред Булл», я думаю, что мы действительно многого добились в этом сезоне.

Потому что мы говорим об одном из лучших гонщиков в истории Формулы-1, который управляет одной из самых доминирующих машин.

И то, что мы прошли такой путь – от старта сезона в Бахрейне до борьбы с «Ред Булл», – это очень хороший знак для нас. Мы знаем, что в следующем году у нас ещё много чего впереди, так что я воодушевлён.

Но я не вижу смысла говорить об этих шансах до непосредственно старта следующего сезона. Однако я буду оптимистом и скажу, что как команда мы на это способны», — приводит слова Норриса Autosport.