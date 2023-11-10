Руководитель «Ред Булл» Хорнер рассказал, насколько Ньюи был близок к уходу в «Феррари»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как главный технический директор команды Эдриан Ньюи был близок к переходу в «Феррари».

«Мы выиграли четыре титула подряд с Феттелем, а затем были внесены масштабные изменения в правила разработки двигателей, и наш производитель совершенно провалился. Себастьян ушёл от нас из-за двигателя, а Ньюи был очень близок к тому, чтобы уйти, если бы мы промедлили ещё полчаса, то он бы подписал контракт с «Феррари».

Предложение «Феррари» его полностью устроило. Они обещали ему очень много: «Ты можешь вести голливудский образ жизни, каждый день прилетать на базу из Монако и не платить никаких налогов. Ты можешь проектировать дорожный автомобиль, делать всё, что тебе вздумается». Мне удалось уговорить его остаться, сказав: «Мы тоже сделаем дорожный автомобиль, если хочешь». Он спросил: «Но как?», а я ответил, что понятия не имею, но мы найдём способ. Мы успеем. Мы сделаем это.

Я пошёл к тогдашнему гендиректору «Астон Мартин» Энди Палмеру и сказал: «Послушай, у нас есть, пожалуй, лучший конструктор всех времён, а у вас есть два замечательных бренда. Мы не собираемся финансировать создание этой машины, но имеет смысл объединить наши усилия». Всё это буквально решилось за пивом в одном из английских баров», – сказал Хорнер в подкасте Eff Won.