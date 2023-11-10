В Ford показали 1400-сильный электроминивэн на трассе Пайкс-пик

На YouTube-канале Ford Performance, спортивного департамента американской марки, опубликовано видео с соревнований по подъёму на холм Пайкс-пик. В этих заездах команда Ford Performance выставила спортивный электроминивэн Ford SuperVan 4.2 с силовой установкой мощностью порядка 1400 лошадиных сил.

Видео принадлежит Ford Performance. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале Ford Performance.

Пилотировал автомобиль чемпион мира по гонкам на выносливость и двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» Ромен Дюма, который пять лет назад за рулём электрического Volkswagen I.D. R Pikes Peak установил абсолютный рекорд трассы. Видео рассказывает о подготовке проекта к соревнованиям, а также содержит кадры с предварительных тестов автомобиля.

В итоге на Ford SuperVan 4.2 Ромен Дюма проехал трассу в Пайкс-пик за 8:47,682. Этот результат позволил одержать победу в зачёте Pikes Peak Open, почти на полминуты опередив Рафаэля Астьера на Alpine A110 GT4 Evo, а также занять второе место в абсолютном зачёте. Быстрее всех на этих соревнованиях был Робин Шуте на спортрототипе Wolf TSC-FS — он показал время 8:40,080. Отметим, что рекорд Дюма на 40 с лишним секунд быстрее — 7:57,148.

Ford SuperVan 4.2 Фото: Ford

Ford SuperVan 4.2 — наследник проекта SuperVan 4, он создан совместными усилиями Ford Performance и STARD Advanced Research and Development специально для выступлений на горе Пайкс-пик. Цель проекта — продемонстрировать потенциал электромобилей в автоспорте.

По сравнению с предшественником, SuperVan 4.2 получил более развитую аэродинамику, а также задний спойлер и передний сплиттер из карбона. По данным создателей машины, на скорости 240 км/ч она генерирует почти две тонны прижимной силы.