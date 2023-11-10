Албон призвал не забывать о роли болида «Макларена» при похвалах Норрису и Пиастри

Пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал о важности команды в Формуле-1 и прокомментировал отличные выступления «Макларена» во второй половине сезона-2023.

«Я определённо езжу лучше, чем в прошлом году. Просто потому, что у меня больше опыта и я лучше освоился в команде.

Но очевидно, что в нашем виде спорта команда – самая важная часть уравнения. Посмотрите на «Макларен», в котором Ландо (Норрис) и Оскар (Пиастри) проводят замечательный сезон, они так хорошо ездят, хотя в начале года у них почти не было очков.

Машина по-прежнему оказывает огромное влияние на восприятие пилота в Формуле-1. И это касается меня в частности», – приводит слова Албона журнал Auto Hebdo.

Отметим, что Албон проводит второй сезон в «Уильямсе», ранее пилот выступал за «Ред Булл» в Формуле-1.