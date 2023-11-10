ФИА назначила комиссара по развитию Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) ввела новую должность комиссара по развитию Формулы-1, сообщает Autosport.

По информации источника, на новую должность назначен бывший журналист Формулы-1 Дитер Ренкен, который в течение нескольких месяцев работал советником президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема.

Предполагается, что Ренкен будет подчиняться непосредственно президенту ФИА. В задачи комиссара будут входить разработка и внедрение улучшений для Формулы-1 от имени руководящего органа. Кроме того, он поможет в обсуждении разработки нового Соглашения — документа, на основании которого управляется Формула-1, который, как ожидается, вступит в силу в 2026 году.

Идея введения должности комиссара уже обсуждалась ранее, но была отвергнута, так как не было подходящих кандидатов. Также ФИА неспособна платить комиссару слишком большие деньги.