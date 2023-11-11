Вероятность дождя на Гран-при Лас-Вегаса составляет 50–60 процентов

Во время проведения Гран-при Лас-Вегаса, который состоится с 17 по 19 ноября, с большой долей вероятности пойдёт дождь, сообщает GPblog со ссылкой на национальную метеорологическую службу Лас-Вегаса.

Как сообщается, по предварительному прогнозу местных метеорологических служб, вероятность выпадения осадков по ходу предстоящего гоночного уикенда в Лас-Вегасе составляет 50–60 процентов. Также ожидается, что по вечерам по ходу уикенда температура воздуха будет снижаться до пяти-шести градусов, поэтому зрителям советуют одеваться соответствующим образом, учитывая, что на большинстве трибун вокруг трассы отсутствует крыша.

Ранее стало известно, что Гран-при Лас-Вегаса может стать одним из самых холодных в истории Формулы-1.