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Источник: в «Ред Булл» хотели расстаться с Хельмутом Марко из-за его возраста

Источник: в «Ред Булл» хотели расстаться с Хельмутом Марко из-за его возраста
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Ухода консультанта «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко хотел не только глава команды Кристиан Хорнер, но и один из руководителей компании Оливер Минцлафф. Минцлафф готов был расстаться с 80-летним Марко из-за почтенного возраста.

«Всем, что не связано с производством напитков в «Ред Булл», управляет немец Оливер Минцлафф. У немцев очень твёрдые взгляды на пенсионный возраст, из-за чего многие способные немецкие руководители вынуждены уходить на пенсию, когда им исполняется 60 лет. Однако Марко удалось договориться с Минцлаффом и решить этот вопрос», – сообщает GPblog со ссылкой на журнал Business F1 Magazine.

Ранее сам Марко признал, что у него есть разногласия с руководителем команды Кристианом Хорнером.

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