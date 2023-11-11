Ферстаппен — первый представитель Нидерландов на сольной обложке журнала Time с 1966 года

Трёхкратный чемпион мира пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды, стал первым представителем своей страны, появившимся на сольной обложке журнала Time за 57 лет.

Напомним, ранее стало известно, что Ферстаппен появится на обложке ноябрьского выпуска легендарного издания.

Макс стал первым представителем Нидерландов, удостоившимся единоличного попадания на обложку знаменитого журнала с 1966 года. Предыдущим представителем Нидерландов в 1966 году был астроном Маартен Шмидт. В 2017 году нидерландский политик Герт Вильдерс также попал на обложку Time, но был помещён туда в паре с французской коллегой Марин ле Пен. Также Ферстаппен стал первым нидерландским спортсменом, которому удалось добиться подобного достижения.