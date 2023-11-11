Джордж Расселл назвал причины невыразительного сезона «Мерседеса»

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл порассуждал о причинах не самого удачного сезона для себя и команды. Напомним, «Мерседес» может завершить текущий сезон без побед впервые с 2011 года.

«Мы получали информацию на протяжении 12 месяцев, и нам удалось реализовать некоторые из тех изменений, которые мы запланировали на 2024 год, в некоторых тестах в этом году. Работа, которую мы проведём в 2024 году, будет гораздо более тщательной, поскольку мы оценим каждое отдельное решение.

В прошлом сезоне машина оказалась далеко не такой, как мы хотели. Мы чувствовали, что нам нужно многое изменить, и, возможно, мы поторопились с принятием некоторых решений, не проведя тщательного тестирования на симуляторе и не предусмотрев возможные последствия.

Мы перепробовали слишком много разных вещей, и количество тестов было больше, чем их качество, но в этом году мы действительно определили направление, в котором хотим двигаться. Мы трижды проверили наши процессы в соответствии с выбранным нами направлением, и я уверен, что 12 месяцев спустя благодаря нашим двум годам обучения мы ни в чём не уступим.

Это не значит, что у нас будет самая быстрая машина, но означает, что я не думаю, что мы споткнёмся о первое же препятствие», — приводит слова Расселла Racingnews365.