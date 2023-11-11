Представителям «Мерседеса» запретили посещать казино Лас-Вегаса во время уикенда

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф запретил членам и сотрудникам команды посещать казино во время уикенда Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 17 по 19 ноября, сообщает The Judge 13.

По информации источника, Вольф ввёл для своих подопечных запрет на посещение казино, подчеркнув, что он сам не увлекается азартными играми, поэтому и всем представителям команды будут запрещены визиты в игорные заведения. При этом Тото признался, что ни он, ни члены команды не бывали ранее в Лас-Вегасе, а значит, они лишатся возможности познакомиться с одним из символов этого города.

Также Вольф обеспокоен тем, что с Лас-Вегасом связывают многочисленные логистические проблемы, но надеется, что организаторы этапа смогут провести его на высоком уровне.