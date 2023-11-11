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Организаторы Гран-при Лас-Вегаса не могут продать десятки тысяч билетов

Организаторы Гран-при Лас-Вегаса не могут продать десятки тысяч билетов
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Организаторы Гран-при Лас-Вегаса столкнулись с проблемой маленького спроса на билеты, несмотря на то что до старта уикенда осталась всего неделя, сообщает oversteer48.

По информации источника, даже значительное понижение цен на билеты в последние недели не исправило ситуацию. Причин плохой продажи билетов сразу несколько: недовольство жителей Лас-Вегаса проведением Гран-при, которое приведёт к перекрытию улиц и образованию заторов; высокие цены на билеты (отмечается, что никогда в истории билеты на Гран-при Формулы не стоили так дорого) и падение популярности Формулы-1 в США в целом.

Также отмечается, что доминирование «Ред Булл» и гонщика Макса Ферстаппена и досрочное завоевание всех важнейших наград не являются факторами, привлекающими зрителей.

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